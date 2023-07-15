Билеты на самолет подешевеют в два раза

Правительство России поддерживает авиаперевозки между некоторыми регионами. Поэтому с июля Минтранс запустил портал субсидированных авиаперевозок, он будет работать в тестовом режиме до июня 2024 года.

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«Я узнала, что по России можно путешествовать по льготным ценам на авиабилеты. Кто может рассчитывать на эти льготы?» – спрашивает челябинка Раиса Кульдеева.

Льготы доступны миллионам россиян. Это пенсионеры по возрасту, дети до 11 лет, молодежь до 24 лет, многодетные семьи, инвалиды первой группы без ограничения по возрасту.

Также жители Дальнего Востока могут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга вдвое дешевле.

К программе субсидированных авиаперевозок уже присоединились более 20 отечественных авиаперевозчиков.