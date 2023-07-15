Достопримечательности Саньи вошли в список образцовых зон

Четыре туристических объекта южного китайского курорта Санья были включены властями региона в список образцовых зон цивилизационного туризма провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

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По ее данным, в их число вошли туристическая зона "Тянья хайцзяо", тропический экопарк Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park, курорт Сидао, а также парк на горе Фэнхуан.

Как отмечает газета, попадание в этот список означает признание со стороны властей высокого уровня качества оказываемых услуг.

В 2022 году в число образцовых туристических зон попали три объекта курорта Санья.