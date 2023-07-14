Кошмар любого туриста: что делать, если потерял багаж

Один из страшных кошмаров любого туриста — когда лента опустела, а долгожданный чемодан так и не появился. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, то не стоит отчаиваться.

© Вечерняя Москва

О том, как надо действовать при потере багажа, когда можно рассчитывать на компенсацию и где искать в аэропорту доски для серфинга, «Вечерней Москве» рассказали эксперты Сберстрахования.

Видео дня

Почему багаж теряется

Багаж может не вернуться в руки путешественников по разным причинам. Самая частая из них связана с перелетами, где есть пересадки. Как правило, в таких случаях очень короткое время стыковки рейсов. Из-за этого грузчики часто путают вещи, поэтому ваш багаж может улететь в Самару, а вы — в Москву.

Еще одна причина связана с лишними бирками на чемодане туриста. Некоторые люди предпочитают оставлять их, сохраняя воспоминания о прошлых поездках. Такие бирки путают сотрудников аэропорта, что приводит к тому, что багаж могут отсканировать по другому коду и чемодан улетит по месту прошлого отпуска.

Возможно, что в потере багажа сыграет человеческий фактор. Например, ваш чемодан случайно мог взять кто-то другой, если у него нет примечательных знаков. Ошибки могут допускать и сотрудники на стойке регистрации. Они могут неправильно написать ваше имя или ненадежно приклеить бирку.

Что делать, если багаж так и не нашелся

Сперва нужно отбросить панику — помните, что такие случаи нередки, и для аэропортов это штатная ситуация. Сначала убедитесь, что стоите у нужной багажной карусели: например, крупное спортивное снаряжение наподобие лыж часто находится в специальной зоне выдачи.

Если вещи не нашлись, то необходимо обратиться в службу поиска багажа. Как правило, такая стойка называется « Lost and Found» , но если ее нет, то попросите помощи у представителя авиакомпании или администрации аэропорта.

Следующий шаг заключается в заполнении специального акта Property Irregularity Report (PIR). Здесь нужно внести необходимую информацию о багаже — все сведения записываются разборчивыми печатными буквами. Часто данные пишутся на английском языке, но если вы его не знаете, то вам поможет сотрудник аэропорта.

В акте нужно подробно описать все, что поможет ускорить процесс поиска багажа: форма, цвет, размер и опознавательные знаки на чемодане. Важно указать сведения и о самом багаже — сделайте акцент не на одежде, а на необычных предметах, например, на статуэтке. Обязательно попросите копию акта — она понадобится, если дело дойдет до взыскания компенсации или даже до суда с авиакомпанией.

Ожидание багажа — готовимся к худшему

После заполнения акта PIR авиакомпания начинает поиски багажа — этот процесс занимает около месяца после перелета. Существует три варианта развития событий, к которым стоит подготовиться.

Первый и самый оптимистичный результат — багаж нашли целым и невредимым. В таком случае авиакомпания обязана доставить ваш багаж в гостиницу или домой. Иногда придется ехать за чемоданом в аэропорт самостоятельно, но это редкие случаи. Так или иначе, если задержка багажа произошла по вине авиакомпании, то вы вправе потребовать компенсацию.

Второй вариант — чемодан нашли поврежденным. В этой ситуации необходимо сразу обратиться к представителям авиакомпании, чтобы составить заявление на возмещение ущерба. Иногда компании требуют чек от покупки чемодана, поэтому, если хотите получить полную стоимость, будьте к этому готовы.

Третий, самый неприятный исход — в течение месяца багаж так и не нашли, и теперь он официально считается утерянным. В этом случае нужно написать претензию авиакомпании обычным или электронным письмом. Помимо ФИО и адреса заявителя, необходимо указать обстоятельства потери, PIR-акт, посадочный талон, реквизиты, а также ваши требования и сумму к возврату. Помимо этого, вы можете попробовать получить взыскание в связи с моральным ущербом.

Пять советов, как избежать потери багажа

Потеря багажа часто не зависит от пассажира, но минимизировать риски все равно в наших силах. Вот несколько советов, которые уменьшат шанс попасть в такую ситуацию:

Выберите яркий и необычный чемодан, чтобы его никто не перепутал. Необязательно покупать новый — могут подойти чехол или наклейки.

Повесьте опознавательный знак на багаж — можно даже с контактными данными на случай непредвиденной ситуации.

Застрахуйте багаж. Специальные страховки для путешественников помогут при потере багажа или важных документов.

Снимите все бирки с прошлых полетов. Это снизит риски того, что ваш багаж улетит по прошлому месту отпуска.

Приезжайте в аэропорт заблаговременно. Багаж могут не успеть загрузить в самолет, если вы приходите на стойку регистрации в последний момент.