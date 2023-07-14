Туристы не стали отказываться от поездок в Сочи из-за наводнения

Из-за непогоды, которая недавно обрушилась на Черноморское побережье, россияне не стали отказываться от туров в Сочи. Об этом "РГ" сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

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- Отказов от отдыха в Краснодарском крае среди организованных туристов практически нет, - рассказал он. - На местах принимающая сторона заинтересована в том, чтобы пострадавшие от удара стихии территории как можно быстрее привели в прежний вид, и это не отразилось на турпотоке.

Эксперт отметил, что непогода почти не коснулась организованных туристов - только нельзя было купаться в море. Больше пострадали самостоятельные гости, которых в советское время называли дикарями.

К слову, у местных властей есть опыт, как действовать в подобных случаях - ситуация находилась под контролем. Сейчас логистика нормализовалась, пляжи привели в порядок.

Как рассказали в пресс-службе мэрии курорта, в Сочи работают 170 городских пляжей, из которых на 35 установлены 40 мобильных пандусов для спуска в воду маломобильных людей. Все пляжные территории оборудованы санитарными комнатами, медпунктами, за безопасностью следят спасатели.