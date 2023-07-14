Эксперт высказался о бархатном сезоне на Черном море

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщает, что этот год будет характеризоваться необычно продолжительным бархатным сезоном на Черном море. Его слова приводит ТАСС.

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Он отмечает, что к середине июля морская вода достигла аномально высокой температуры, достигая плюс 25 градусов в Сочи, Анапе и Геленджике, что обычно характерно для первой декады августа. Вильфанд отмечает вероятность продолжительного бархатного сезона, но также предупреждает о возможности раннего появления смерчей из-за высокой температуры воды.

Высокая температура поверхности воды увеличивает вероятность возникновения сложных явлений, хотя они пока не представляют угрозу для берега. Метеорологи тщательно следят за ситуацией.