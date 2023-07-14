Эксперт высказался о бархатном сезоне на Черном море
Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщает, что этот год будет характеризоваться необычно продолжительным бархатным сезоном на Черном море. Его слова приводит ТАСС.
Он отмечает, что к середине июля морская вода достигла аномально высокой температуры, достигая плюс 25 градусов в Сочи, Анапе и Геленджике, что обычно характерно для первой декады августа. Вильфанд отмечает вероятность продолжительного бархатного сезона, но также предупреждает о возможности раннего появления смерчей из-за высокой температуры воды.
Высокая температура поверхности воды увеличивает вероятность возникновения сложных явлений, хотя они пока не представляют угрозу для берега. Метеорологи тщательно следят за ситуацией.
Ранее мы писали о том, что курорты Черного моря пользуются рекордной популярностью.