Россияне могут отправиться прямыми рейсами в 36 стран

Прямое авиасообщение из России в настоящий момент осуществляется в 36 стран, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, все эти государства могут являться туристскими дестинациями, «то есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться», передает ТАСС. Барзыкин подчеркнул, что путешествия через третьи страны сопряжены с большими рисками и более высокими тратами.

Вице-президент РСТ Александр Осауленко на пресс-конференции рассказал, что практически все доступные для россиян зарубежные туристические направления являются безвизовыми. К ним относятся, например, Турция, Египет, Куба, Таиланд, страны СНГ, добавил Осауленко. По его словам, за прошлый год число открытых для граждан России государств увеличилось в несколько раз.

«36 стран восстановили с нами сообщение авиационное прямое. В допандемийный период их было 69, а на май прошлого года их было семь. И они продолжают открываться. Я думаю, что до конца лета мы увидим с вами еще несколько стран», — констатировал вице-президент РСТ.