В ЯНАО набирают популярность эндуро-туры в тундру
Мотопутешествия на Полярный Урал превратились из экзотики в популярное направление туризма.
Об этом говорится на официальной страницы администрации Салехарда. Эндуто-туры в тундру стали востребованы не только у местных жителей, сообщает «Север-Пресс».
Северянин Александр Волохин поделился впечатлениями от таких путешествий. Он утверждает, что мототуры как нельзя лучше подходят для того, чтобы увидеть и оценить красоту и уникальность Полярного Урала.
Эндуро-туристы приглашают всех желающих присоединиться к их компании.