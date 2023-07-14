В ЯНАО набирают популярность эндуро-туры в тундру

Мотопутешествия на Полярный Урал превратились из экзотики в популярное направление туризма.

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Об этом говорится на официальной страницы администрации Салехарда. Эндуто-туры в тундру стали востребованы не только у местных жителей, сообщает «Север-Пресс».

Северянин Александр Волохин поделился впечатлениями от таких путешествий. Он утверждает, что мототуры как нельзя лучше подходят для того, чтобы увидеть и оценить красоту и уникальность Полярного Урала.