Мьянма отменила визы для россиян

Мьянма стала еще одной страной Юго-Восточной Азии, где ввели безвизовый режим для россиян. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

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Безвизовый режим с туристическими или деловыми целями продлится в Мьянме с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Въезжать без визы можно на срок до 30 дней через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Россияне могут оформить специальную туристическую визу, если бронировали номера в отелях, что утверждены Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма. Она может быть двухкратной или многократной. Это зависит от длительности периода бронирования.

Такая виза действует до полугода. В течение этого периода в Мьянме можно находиться до 30 дней, если оформили двукратную визу за 55 долларов США. И до 90 дней — в случае многократной визы за 85 долларов США.