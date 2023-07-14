Турэксперт рассказал, правда ли российских туристов притесняют за границей

В Сети все чаще появляется информация о том, что российских туристов притесняют на заграничных курортах. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев рассказал «ФедералПресс», действительно ли так происходит.

«Ситуация надуманная. Ничего экстраординарного на курортах не происходит. Такие ситуации бытового уровня были всегда. Нельзя сказать, что российских граждан кто-то притесняет», – отметил эксперт.

Роман Бобылев посоветовал российским туристам соблюдать традиции и обычаи той страны, в которую они приехали на отдых. По его словам, не нужно вести себя вызывающе, а стоит поступать в обществе так же, как дома.