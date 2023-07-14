Стало известно, что в Крыму вырос спрос на отдых

Отдых в Крыму в июле стал более востребованным среди туристов. Именно июль и август станут определяющими для курортного сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы крымского парламента Владимир Константинов.

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По словам Константинова, туристический интерес к Крыму сильно увеличился с начала июля. Он уточняет, что в этот период очень важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, пока турбизнес не получит достаточно средств для будущего развития.

"Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть", — подчеркивает Константинов.

Он также сказал о том, что крымские море и климат находятся вне конкуренции, поэтому люди обязательно будут продолжать приезжать.