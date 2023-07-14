VIP-отдых в Соль-Илецке в Башкирии может заменить отпуск в Турции

Отдых на соленых озерах в Соль-Илецке может порадовать любителей проводить время обособленно от остальных туристов. Для этого существует VIP-зона на пляже у озера Развал.

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Однако за час отдыха на территории с повышенным комфортом придется заплатить две тысячи рублей. За эту сумму турист может пользоваться беседкой. За пользование зонтиками и шезлонгами придется доплатить еще 500 рублей, а за соляные ванны — 200 рублей. Также необходимо доплатить за еду восточной кухни, например, за плов, шурпу или фрукты, передает издание «МедиаКорСеть».