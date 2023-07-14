Россияне поделились излюбленными европейскими странами для отдыха

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на планировании путешествий, провела опрос среди своих клиентов, чтобы выяснить их отношение к поездкам по Европе. Результаты опроса сообщает издание "Газета.Ru".

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Более половины опрошенных (51,8%) предпочитают путешествовать по европейским странам. Однако лишь 18,7% имеют открытую шенгенскую визу, и всего 11,1% успели посетить Европу в этом году из-за ограничений в авиасообщении.

Италия оказалась самым популярным направлением (20,7%), за ней следуют Франция (18,6%) и Испания (14,9%). Более половины туристов предпочитают длительные поездки (61,3%) и предпочитают останавливаться в отелях (72,8%). Главные преимущества путешествий по Европе, отмеченные опрошенными, включают красивую архитектуру и достопримечательности (24,3%), богатую культуру и историю (22,3%), а также комфорт и удовольствие (18,8%).