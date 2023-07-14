Турагент сравнила цены на отдых в России и за рубежом

При бронировании отпуска многие туристы начали сталкиваться с определенными трудностями. Туроператор Юлия Лапшина рассказала, будут ли снижаться цены на отдых.

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Рост цен

Цены растут на всех направлениях. Чтобы остановить рост цен на отечественные направления или снизить вовсе, кабмин предложил обнулять налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, пишет RT.

Лапшина отмечает, что продолжат расти цены на любой отдых. Отдохнуть в российском санатории будет стоить дороже, чем путевка в Турцию. Однако можно сэкономить на российском отдыхе, использовав автобусные туры в Краснодарский край.

Причины роста цен на отдых за границей

По словам Лапшиной, среди самых популярных зарубежных туров сейчас Турция и Египет. Доступны к посещению без визы Куба, Мальдивы, Тунис, Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Китай.

Самыми дорогими являются туры на Мальдивы. Стоит отметить, что цена на многие туры зависит от топливного сбора. Лапшина отметила, что стоимость топливного сбора зависит от вылета. От семи тысяч рублей с человека сбор составит при условии, если вылет неудобный, когда турист теряет два крайних дня. Если же туристы выбирают себе удобные вылеты, продлевая таким образом отпуск на два крайних дня, сбор топливного сбора вырастет до суммы 15 тысяч и выше.

Кроме того, на части направлений может не быть топливного сбора, но тогда некоторые туроператоры начинают завышать стоимость путевки, передает «Тульская служба новостей».