Туристов призвали не носить обручальные кольца во время отдыха
Путешественников призывают не надевать обручальные кольца во время отдыха на курортах.
По словам ювелирного эксперта Бена Робертса, на которого ссылается издание Express, жара может негативно повлиять на украшения на человеке.
«Многие забывают о воздействии жары на организм. Пальцы могут сильно распухнуть, что делает ношение колец практически невозможным», — пояснил он.
Ювелир посоветовал отдыхающим заменить кольца на браслеты.
Он также напомнил, что нужно беречь свои украшения, так как их запросто могут украсть.