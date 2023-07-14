Туристов призвали не носить обручальные кольца во время отдыха

Путешественников призывают не надевать обручальные кольца во время отдыха на курортах.

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По словам ювелирного эксперта Бена Робертса, на которого ссылается издание Express, жара может негативно повлиять на украшения на человеке.

«Многие забывают о воздействии жары на организм. Пальцы могут сильно распухнуть, что делает ношение колец практически невозможным», — пояснил он.

Ювелир посоветовал отдыхающим заменить кольца на браслеты.