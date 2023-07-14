Россиянин побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских»
Блогер «Дзена» побывал в Узбекистане и рассказал о секретах «плова для русских».
Российский путешественник побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».
Автор публикации отметил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня. В России же это блюдо обычно подают на ужин.
«Вот и получается, что в Узбекистане приспособились готовить плов два раза в день, — пояснил он. — Утром — для себя, а после обеда — для русских туристов».
Более того, тревел-блогер подчеркнул, что «плов для русских» в стране отличается и размером порций.
«Мне сказали, что русским туристам всегда накладывают плов "с горкой", — отметил он. — Узбеки знают, что наши люди очень любят вкусно поесть».