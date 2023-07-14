Россиянин побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских»

Блогер «Дзена» побывал в Узбекистане и рассказал о секретах «плова для русских».

Российский путешественник побывал в Узбекистане и раскрыл главный секрет «плова для русских». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что местные жители всегда едят плов в первой половине дня. В России же это блюдо обычно подают на ужин.

«Вот и получается, что в Узбекистане приспособились готовить плов два раза в день, — пояснил он. — Утром — для себя, а после обеда — для русских туристов».

Более того, тревел-блогер подчеркнул, что «плов для русских» в стране отличается и размером порций.