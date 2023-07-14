На Черном море начался ранний бархатный сезон: какие есть опасности

После наводнения на Черном море вода стала аномально теплой. Это может привести к смерчам, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность таких сложных явлений. Пока что они не выходят на берег», – пояснил он.

По его словам, смерч обычно длится не более 30 секунд.

Черное море прогрелось раньше срока. Уже сейчас фиксируют температуру воды, характерную для бархатного сезона:+25 градусов в Геленджике, Анапе, Сочи. Обычно так тепло было в августе. Эксперт пояснил: это не значит, что бархатный сезон закончится быстрее. Можно будет купаться необычайно долго, передает ТАСС.