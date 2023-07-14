На Черном море начался ранний бархатный сезон: какие есть опасности
После наводнения на Черном море вода стала аномально теплой. Это может привести к смерчам, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Чем выше температура поверхности воды, тем выше вероятность таких сложных явлений. Пока что они не выходят на берег», – пояснил он.
По его словам, смерч обычно длится не более 30 секунд.
Черное море прогрелось раньше срока. Уже сейчас фиксируют температуру воды, характерную для бархатного сезона:+25 градусов в Геленджике, Анапе, Сочи. Обычно так тепло было в августе. Эксперт пояснил: это не значит, что бархатный сезон закончится быстрее. Можно будет купаться необычайно долго, передает ТАСС.
Ранее в Краснодарском крае прошло наводнение. Также туристы в Анапе уже видели смерч над морем и засняли его на видео, но некоторые отдыхающие не заметили природное явление и продолжали плавать.