В этом году бархатный сезон на Черном море ожидается необычно продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, к середине июля морская вода аномально прогрелась. В Сочи, Анапе и Геленджике - до плюс 25 градусов. Такая температура должна быть только в первой декаде августа.

- Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура, - отметил Вильфанд.

Однако, по мнению эксперта, высокая температура воды может привести к раннему началу сезона смерчей.