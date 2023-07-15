Бархатный сезон на Черном море ожидается продолжительным
В этом году бархатный сезон на Черном море ожидается необычно продолжительным, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, к середине июля морская вода аномально прогрелась. В Сочи, Анапе и Геленджике - до плюс 25 градусов. Такая температура должна быть только в первой декаде августа.
- Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура, - отметил Вильфанд.
Однако, по мнению эксперта, высокая температура воды может привести к раннему началу сезона смерчей.
Чем выше температура поверхности воды, тем больше вероятность таких сложных явлений. Пока они возникают в течение 10-30 секунд, не выходя на берег. Метеорологи очень пристально следят за этой ситуацией, добавил он.