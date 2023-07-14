Прямые рейсы из Хабаровска в Таиланд продлили до марта
Как сообщает авиаперевозчик, в настоящее время согласованы перелеты до конца марта. Рейсы будут выполняться на Boeing 777.
В период с 29 октября по 24 марта из Хабаровска самолет будет летать два раза в неделю. По понедельникам отправка будет в 6:20 по местному времени, по четвергам – в 22:00.
Время в пути составит около 7–8 часов.
Напомним, на днях «Аэрофлот» возобновил прямые рейсы в Таиланд из городов Дальнего Востока и Сибири, в том числе из Хабаровска.