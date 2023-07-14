Прямые рейсы из Хабаровска в Таиланд продлили до марта

Как сообщает авиаперевозчик, в настоящее время согласованы перелеты до конца марта. Рейсы будут выполняться на Boeing 777.

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В период с 29 октября по 24 марта из Хабаровска самолет будет летать два раза в неделю. По понедельникам отправка будет в 6:20 по местному времени, по четвергам – в 22:00.

Время в пути составит около 7–8 часов.