Названы самые популярные у россиян страны для прогулок

Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки. Об этом рассказали эксперты АТОР.

«Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний», – отметили эксперты.