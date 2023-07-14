Названы самые популярные у россиян страны для прогулок

Названы страны, в которых туристы выбирают длительные остановки для прогулок
Определены самые популярные у россиян страны для стоповера, или длительной транзитной остановки. Об этом рассказали эксперты АТОР.
«Многие туристы за одну поездку пытаются увидеть несколько государств и, летая с пересадкой, нередко используют для этого длительные стыковки. В транзитной стране можно провести несколько часов или дней самостоятельно, воспользовавшись услугой туроператоров или авиакомпаний», – отметили эксперты.
В число стран, где туристы любят делать длительные остановки, попали Турция, ОАЭ, Узбекистан, Марокко, Малайзия и Китай.