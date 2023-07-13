На курорте «Эльбрус» построят объездную дорогу на поляну Азау
В Кабардино-Балкарии на всесезонном горнолыжном курорте «Эльбрус» ведется реконструкция поляны Азау, на которой расположена нижняя станция канатной дороги. До конца года там появится объездная дорога, которая поможет разгрузить въезд в зону катания.
«Прежде всего создаются условия для въезда и выезда на поляну Азау, мы помним, какие там раньше были пробки, нерегулируемые стоянки и прочее. С прошлого года мы имеем большую плоскостную стоянку, которая сняла этот вопрос полностью. На самой поляне идет реконструкция, сейчас строится дополнительная объездная дорога, которая позволит избежать пробок при въезде», — сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков, отметив, что все работы проводит институт развития «Кавказ.РФ», под управлением которого находится курорт «Эльбрус».
По словам министра, сейчас в особой экономической зоне ведется системная работа с органами местного самоуправления, судами и властью по узакониванию земельных участков, передает ТАСС. Под управлением «Кавказ.РФ» строится новая и модернизируется уже существующая инфраструктура курорта, объектов обеспечивающей инфраструктуры. К сезону 2022/2023 на курорте были введены в эксплуатацию автостоянка на 800 мест и новая ярмарочная площадь, идет строительство новых канатных дорог и трасс, напомнил он.
«Эльбрус» - всесезонный курорт и один из первых горнолыжных центров страны. На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, расположенная на высоте 3 847 метров над уровнем моря. Ежегодно на курорт приезжают сотни тысяч туристов и горнолыжников, и турпоток постоянно растет: по итогам прошедшего зимнего сезона курорт посетили более 440 тысяч человек — на 23% больше, чем годом ранее.
Развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития «Кавказ.РФ», курирует эту работу Минэкономразвития РФ.