На курорте «Эльбрус» построят объездную дорогу на поляну Азау

«Прежде всего создаются условия для въезда и выезда на поляну Азау, мы помним, какие там раньше были пробки, нерегулируемые стоянки и прочее. С прошлого года мы имеем большую плоскостную стоянку, которая сняла этот вопрос полностью. На самой поляне идет реконструкция, сейчас строится дополнительная объездная дорога, которая позволит избежать пробок при въезде», — сообщил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков, отметив, что все работы проводит институт развития «Кавказ.РФ», под управлением которого находится курорт «Эльбрус».