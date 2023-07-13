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Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности

Проработавшая более 20 лет на рынке компания «Веди Групп» пояснила, что причина в «невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта».

Крупный российский туроператор объявил о прекращении деятельности
© Говорит Москва

«События последних трёх лет исчерпали все наши ресурсы. Из-за целого ряда внешних обстоятельств — пандемии, отсутствия авиасообщения со странами ЕС, санкций «недружественных стран», колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют — сделало невозможным дальнейшую борьбу», — говорится в релизе фирмы на сайте.

В тексте компания просит прощения у туристов, коллег и партнёров.

«Веди Групп» сообщает, что продолжит работу «пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения».