Пассажиропоток в тобольском аэропорту Ремезов вырос на 22 %

За первую половину 2023 года пассажиропоток в тобольском аэропорту значительно вырос. В этот период через него прошли порядка 22 тысяч человек. В течение ближайших 7 лет пассажиропоток хотят увеличить до 850 тысяч человек.

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«Начало уже положено: компания СИБУР и городская администрация приступили к реставрации ряда объектов культурного наследия, ведется проектирование концертного зала. Мастер-план рассмотрен и поддержан правительством Тюменской области, презентован общественности и потенциальным инвесторам», – сообщают в пресс-службе аэропорта Ремезов.

Чтобы добиться этих целей власти Тобольска готовятся создать новые туристические объекты и восстановить архитектуру.

Стоит отметить, что тоболяки и гости города могут полететь в Екатеринбург, Сургут, Санкт-Петербург и еще в 8 городов. Среди самых популярных направлений: Санкт-Петербург, Москва и Казань.