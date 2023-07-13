Первые туристы отправились на поезде из Самары в "Белорусский круиз" 12 июля

В среду, 12 июля, из Самары отправились первые туристы по программе "Белорусский круиз" на межгосударственном скором поезде № 275/276. Он привезет путешественников в Минск.

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Как сообщили в КбшЖД, продолжительность тура с учетом дороги - 12 дней и 10 ночей. В Беларуси туристы проведут 9 дней и 8 ночей.

В путешествии самарцы посмотрят архитектурные сооружения, включенные в список всемирного культурного наследия, в том числе замковый комплекс "Мир", национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", Беловежскую пущу в Бресте, а также знаковые достопримечательности в Гродно.

Отмечается, что межгосударственный скорый поезд уходит из Самары по средам, кроме 26 июля, в 13:30. Прибывают в Минск - на следующий день в 23:53. А обратно отправляется по пятницам, кроме 28 июля, в 21:57, прибывает в Самару - через день в 8:56. Время московское.

Поезд в дороге останавливается в Пензе, Сызрани, Моршанске, Смоленске и других городах.