У туристов из Санкт-Петербурга появились новые варианты перелета

Их будет выполнять авиакомпания Air Algerie с 27 июля трижды в неделю на Boeing 737-800. Из России рейсы будут ночными – отправление в 04:15 по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Африки запланированы в 20:30 по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит порядка 5 часов.

© tourdom.ru

Сам Алжир интересен крайне немногим туристам из России. Гораздо привлекательнее транзит – местный аэропорт является хабом для путешествий в Европу и другие части света. Судя по ценам в системе онлайн-бронирования, петербуржцам выгоднее всего лететь через Африку во Францию. Билеты в одну сторону на летние даты можно найти за 25–26 тыс. Причем не только в Париж, но и другие города этой страны. И это ниже, чем у других перевозчиков. В Испанию ценники начинаются от 44 тыс. В большинстве случаев предложения сравнимы с Turkish Airlines, но иногда даже чуть меньше.

А вот на итальянском направлении предложения у алжирцев проигрывают конкурентам. В Рим можно улететь за 46 тыс., в Милан – за 48. В обоих случаях это дороже на 20 тыс., чем варианты с пересадкой в Ереване. Уступают и Turkish Airlines, но не очень много.

«Сейчас есть неплохие ценники, но лучше не тянуть. Уже многие поняли, что Алжир – удобный вариант, поэтому цены очень быстро меняются», – советуют подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».