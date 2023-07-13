Российские туристы стали чаще ездить на Шри-Ланку
За первые полгода 2023 года на Шри-Ланку прилетело в три раза больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Более 110 тысяч россиян отдохнули на острове с января по июль, сообщает АТОР.
По данным ассоциации, Россия находится на втором месте по количеству туристов, приезжающих на Шри-Ланку. На первой строчке Индия, откуда в 2023 году приехали на отдых более 116 тысяч путешественников.
Улететь на Шри-Ланку можно прямыми рейсами из Москвы в Коломбо от компании "Аэрофлот". В конце июля билет в две стороны на одного человека будет стоить около 75 тысяч рублей.
Есть и более бюджетный вариант — чартерная программа авиакомпании Red Wings. Пакетный тур с вылетом из Москвы в конце июля будет стоить 145 тысяч рублей для двоих, при том что туристов разместят в трехзвездочном отеле.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как на Шри-Ланке местные жители относятся к русским туристам.