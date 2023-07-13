Российские туристы стали чаще ездить на Шри-Ланку

За первые полгода 2023 года на Шри-Ланку прилетело в три раза больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Более 110 тысяч россиян отдохнули на острове с января по июль, сообщает АТОР.

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По данным ассоциации, Россия находится на втором месте по количеству туристов, приезжающих на Шри-Ланку. На первой строчке Индия, откуда в 2023 году приехали на отдых более 116 тысяч путешественников.

Улететь на Шри-Ланку можно прямыми рейсами из Москвы в Коломбо от компании "Аэрофлот". В конце июля билет в две стороны на одного человека будет стоить около 75 тысяч рублей.