В России прокомментировали информацию об аномальном скачке цен на авиабилеты

В Минтрансе прокомментировали информацию о подорожании авиаперелетов по России в летнем сезоне и сообщили, что аномального скачка цен на билеты не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточнили в ведомстве, на сезон отпусков традиционно приходится повышение стоимости билетов, что позволяет скомпенсировать недополученную прибыль в низкий «сезон».

Кроме того, в Минтрансе добавили, что опубликованная ранее в СМИ информация о росте цен на авиабилеты на 40 процентов не имеет под собой оснований. Как пояснил заместитель главы Минтранса Игорь Чалик, государство оказывает поддержку на рынке авиаперевозок и создает условия, которые позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.