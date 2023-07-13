В Турции туристам за 3,5 тысячи рублей продают фрукты для панд

На пляжах юго-запада Турции туристам стали продавать замороженные фрукты, которыми принято кормить обезьян и панд. За порцию лакомства берут 3,5 тысячи рублей, пишет Turkiye Turizm.

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Замороженные продукты помогают зоопаркам спасать животных от жары. Их решили предложить и туристам, которые загорают на пляже. Замороженные фрукты ввели в меню роскошные пляжные комплексы и отели.

Туристы восприняли инициативу положительно. На фрукты есть спрос, и отдыхающие готовы платить 1700-3500 рублей за порцию холодного лакомства.

Во многих жарких странах замороженные фрукты люди готовят для себя. Например, такое блюдо распространено в Таиланде, Бразилии, Мексике, Греции, а также на Карибских островах.