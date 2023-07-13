Почти 50 тысяч туристов посетили Ингушетию с начала года
Количество туристов, посетивших Ингушетию, с начала года выросло на 9%. Всего к концу года в регионе ожидают принять до 115 тысяч путешественников.
«Ингушетию по итогам первого полугодия 2023 года посетили 49,4 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9%. В этом году регион планирует принять 115 тысяч туристов», — сообщается в телеграм-канале правительства региона.
В 2022 году Ингушетию посетили 105,5 тысячи человек. Рост турпотока составил 3%. При этом увеличилось не только количество туристов, но и вырос номерной фонд на 13%.