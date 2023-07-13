Может ли туроператор ответить за избиение туриста сотрудниками отеля

В связи с инцидентом в турецком отеле Nox Inn Deluxe, когда российского туриста избили охранники, у многих возникает вопрос: несут ли ответственность за действия персонала гостиницы туроператор и турагент? Редакция TourDom.ru узнала мнение юристов.

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Туроператор отвечает за действия третьих лиц, которых он привлекает к оказанию услуг, входящих в турпродукт, в соответствии со ст. 9 Закона «Об основах туристской деятельности в РФ», отмечает юрист Игорь Косицын. К третьим лицам относятся и сотрудники отеля:

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«Иными словами, потребитель туруслуг, пострадавший от действий сотрудников отеля, вполне может предъявить требования к туроператору, а туроператор уже в дальнейшем должен разбираться со своими партнерами сам».

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Туроператор освобождается от ответственности в случае установления вины самого туриста или доказательств отсутствия вины этих работников.

«Бывали ситуации, когда туроператору приходилось возмещать ущерб, возникший в результате действий персонала отеля. Судебная практика бывает очень разная», – говорит руководитель юридической компании «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин..

В некоторых случаях к ответу за действия персонала суд привлекает туркомпанию, в других – указывает, что ее вины нет. Решение суда будет зависеть, в частности, от доказательной базы и от условий договора туроператора с поставщиком туруслуг. Важно, присутствует ли там пункт об ответственности гостиницы за действия своего персонала.

Что касается турагента, то он должен обеспечить предоставление клиенту информации, бронирование и оплату турпродукта.

«Соответственно, ни за что другое он отвечать не может, – утверждает Игорь Косицын. – В том числе за качество оказываемых услуг и за действия, или наоборот, бездействие сотрудников отеля».

В то же время турагентам нельзя продавать заведомо небезопасные услуги, напоминают юристы.

«Например, если в каком-то отеле были ситуации, связанные с угрозами для безопасности гостей со стороны сотрудников, и есть официальная рекомендация госоргана не отправлять туда туристов, то за продажу такого тура могут привлечь не только туроператора, но и турагента», – отмечает Александр Байбородин.