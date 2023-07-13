Петербург признали главным городом по числу российских туристов-нарушителей

Сообщается, что гости города на Неве часто не могут решить, кто должен оплачивать счет в ресторанах и барах.

© runews24.ru

Туристический поток в России приносит не только радость отдыхающим, но и вызывает определенные проблемы, особенно в городе на Неве. Как выяснилось, именно в Петербурге чаще всего туристы нарушают общественный порядок, оставляя неприятные последствия для местных жителей и органов правопорядка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков компании «Delta Системы безопасности».

Вместе с Москвой этот город стал центром внимания, привлекая около 60 тысяч тревожных сигналов, которые поступают в специальные ведомства.

Наиболее распространенной ситуацией, когда туристы переступают черту, являются конфликты, возникающие в петербургских ресторанах и барах. Под воздействием алкоголя веселые гости начинают активно знакомиться с другими отдыхающими, распивая напитки и наслаждаясь разнообразными блюдами вместе. Однако, когда приходит время оплаты счета, некоторые посетители отказываются рассчитываться за потребленное.