В Афинах закроют отель, за которым не видно Акрополь

Министерство туризма Греции приняло решение закрыть пятизвездочный отель Coco-mat Athens BC, за которым не видно Акрополь — памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет РИА Новости.

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Администрация отеля, который располагается рядом с Музеем Акрополя и Управлением древностей, не согласилась снести два этажа и постройки на крыше. В Греции разрешено строить здания не выше 24 метров, но высота отеля на 12,5 метра больше. На его крыше расположен бассейн и бар с видом на Акрополь.

Снести два этажа предписал Центральный археологический совет Греции три года назад. Решение последовало за обращением афинян на "градостроительное преступление в Акрополе". Срок, отведенный на выполнение предписания, истек 14 февраля.

Отель продолжает оформлять бронь для туристов, в том числе на ближайшие недели и месяцы. Местные жители недовольны высотой гостиницы. По их словам, здание сразу после появления начали проверять люди из министерства культуры и из археологического совета.