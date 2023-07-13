В ХМАО поток российских туристов вырос на 10%

В Ханты-Мансийском автономном округе поток новых туристов из других регионов России с начала года вырос на 10%. Об этом URA.RU сообщили представители сотового оператора МТС.

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«Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристические потоки в ХМАО и ЯНАО и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших северные регионы, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Югру каждый четвертый приезжал из Тюменской или Свердловской областей», — рассказывают в компании.

Кроме туристических целей, россияне едут в Югру по работе. Чаще всего в регион приезжали мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. «Самыми привлекательными для иногородних граждан стали Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы, где сконцентрированы крупнейшие месторождения и промышленные площадки», — отмечают в компании.