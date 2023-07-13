Как нижегородцы съездили в Абхазию на машине и не пожалели

Закрытые границы, выросший доллар и евро и общая неопределённость – этим летом многие туристы переориентировались на наш, отечественный юг. Помимо привычного Краснодарского края, неподалёку распахнула свои двери Абхазия – страна, куда этим летом поехали отдыхать тысячи туристов, в том числе и нижегородцы.

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Мнения путешественников, которые уже отдохнули в этой стране, делятся кардинально. Одни влюбляются в неё и в её природу, возвращаясь сюда снова и снова. Другие кричат «больше ни ногой!», ругая страну за отсутствие сервиса и всеобщую разруху.

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И те, и другие, по сути, правы. Наш корреспондент съездила в Абхазию вместе с семьёй и поняла, за что её можно полюбить. И почему не стоит заранее сравнивать Абхазию с турецким «олл-инклюзивом».

Границы дозволенного

Про Абхазию я всё прочитала заранее. Поэтому знала, куда еду. И чего здесь можно ожидать.

Вариантов попасть в страну несколько. Во-первых, это самолёт Нижний Новгород – Адлер. Но цены до наших южных курортов в этом году зашкаливают: прошлым летом я успела купить авиабилеты стоимостью 3 – 4 тысячи рублей на человека, не считая топливного сбора. На нашу семью, двое взрослых и ребёнок восьми лет, они обошлись всего в 28 тысяч рублей в обе стороны. В этом году их стоимость доходила до 80 тысяч! Дешевле обходилась та же недельная Турция или Египет, но, увы, мы проворонили время с загранпаспортами, срок действия которых благополучно истёк.

А отдохнуть всё-таки хотелось. После недолгих споров выбор пал в сторону Абхазии. Причём добираться мы решили на машине, погрузив по итогу в наш внедорожник в буквальном смысле полквартиры.

Две тысячи километров в одну сторону дались тяжело, хотя мы снимали в дороге квартиры посуточно (стоимость в разных городах 2 – 3 тысячи за ночь). Главное – добраться до Сочи. А там – пять минут езды, и ты уже на КПП Псоу. Это и есть переход в Абхазию (водители едут на машине, а пассажиры идут в кабинки к нашим пограничникам, как при переходе любой границы в аэропорту. Россиянам загран не нужен, все документы наши, привычные.

Всё не включено

Ровно через пять минут после прохождения границы мы въехали в посёлок Цандрипш в Гагринском районе, где мы заранее сняли мини-отель на ближайшие пять дней. Семь утра, «поехали на пляж?» до заселения.

Пляжем в привычном смысле слова назвать это было сложно. Километры гальки вдоль и поперёк, никаких зонтиков и лежаков. И стаи собак. У меня в прямом смысле началась истерика: «Давай назад, в Краснодарский край?»

Но уже через час мы заехали в цивилизацию. Номер на троих, кондиционер, огромные кровати. Отпустило.

А на следующее утро, отдохнув, мы поехали изучать Абхазию. И она того стоила! За ближайшие три дня мы объехали все популярные курортные города – Гагра, Пицунда, Новый Афон. Бесконечные зелёные территории, красивые локации, водопады, удобные пляжи, кафешки, отели и кемпинги – в общем, всё, что ни пожелает нога туриста.

Местным жителям в наследство досталась страна с потрясающе красивой природой. За этим сюда и едут, в первую очередь. Мы это знали заранее, поэтому сразу уехали в национальный парк Рица (на озеро Рица туристов со всех сторон везут за 2 – 3 тысячи рублей с человека, мы на машине заплатили по 700 рублей со взрослого). Место действительно удивительной красоты: горы, реки, водопады и вишенка на торте – огромное озеро бирюзового цвета вдоль скал.

Ещё одна локация, мимо которой никто не проезжает – Новоафонская пещера (тоже 700 рублей с человека, готовьтесь постоять в очереди за билетом). Сказочное место, которое совершенно случайно 70 лет назад открыл пастух, нырнувший во впадину за овечкой. Сталактиты, подземные озёра, навесные лестницы вместе с подземной красотой – это обязательно нужно увидеть. 11 залов объёмом миллион кубических метров обязательны к просмотру.

А дальше столица – Сухум. Серпантин и красивейший вид на город и Чёрное море. А потом: «Мама, мы что, на Донбасс приехали?» – спрашивает 8 летний сын, насмотревшись репортажей по телевизору. Картинка правда странная. Вот 10-этажка без окон и дверей, в которой вдруг на 8 м этаже женщина вешает бельё. И на этом же 8 м этаже вставлены пластиковые окна, единственные на всю «свечку».

Всему виной – грузино-абхазский конфликт, который местные жители стараются забыть всеми силами. После 1992 – 1993 годов в Абхазии воцарилась разруха. Часть домов расстреляны или сожжены, часть остались целыми, но жители покинули их навсегда. А есть полуразрушенные дома на окраине Сухума, где, вопреки безопасности, живут люди.

«Люди здесь живут бедно, – признаётся нам Тамара, владелица мини-отеля, который мы сняли. – Самые богатые – это люди, приближённые к власти, они при деньгах. А остальные – так, выживают. Представьте, пенсия у меня 7 тысяч рублей. Проезд на троллейбусе – 5 рублей. О чём это говорит, о каком уровне жизни?»