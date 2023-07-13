В Турции огромная рыба с плавником напугала туристов

На турецком курорте в Кемере в море заметили огромный плавник. Отдыхающие в панике выскочили из воды.

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«Курортный отдых в Кемере нарушил громадный плавник, которые зоркие отдыхающие разглядели у побережья – прямо в купальной зоне. Многих охватил страх, поэтому они без раздумий бросились из воды наутек, а другие, стоя по пояс в воде, начали закидывать источник паники камнями», – пишет «Турпром».