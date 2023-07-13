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В Сочи заработали пляжи, которые были закрыты из-за ливней

В Сочи закончились залповые ливни, и вернулись к работе пляжи, которые закрывали из-за погодных условий. Инфраструктура функционирует в привычном режиме, сообщает корреспондент РИА Новости.

В Сочи заработали пляжи, которые были закрыты из-за ливней
© Pxhere

По словам администратора пляжа "Маяк" Артема Ключникова, шторма нет и пляжи доступны для купания. После плохой погоды не осталось мусора: все места для отдыха привели в порядок, а кафе, магазины и другие развлекательные объекты снова открыты.

Во всех крупных районах Сочи погода нормализовалась, стала ясной. Температура воздуха выше 20 градусов по Цельсию.

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9 июля пляжи в Сочи закрыли из-за дождей. В Хостинском районе подтопило два многоквартирных дома, а почти десяток автомобилей унесло потоками воды. В Адлерском районе и на федеральной территории Сириус пострадали около 200 домов.

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