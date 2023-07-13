Из Петербурга в Алжир появятся прямые авиарейсы

Из Северной столицы в Алжир можно будет отправиться прямым рейсом. Такую возможность предоставит компания Air Algerie с 27 июля, передает оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям – на воздушных судах Boeing 737-800», – пояснили в организации.

Самолет будет вылетать в 04:15 мск. Обратно лайнер будет отправляться в 20:30 (22:30 мск).

В пресс-службе транспортной компании уточнили, что из аэропорта Алжира пассажиры смогут продолжить путешествие по более чем 75 направлениям в Европе, а также странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Северной Америки.