Разработан аудиогид для маршрута от Архыза к Баритовому водопаду

Телекоммуникационная компания МТС разработала бесплатный аудиогид для путешественников, направляющихся из Архыза к Баритовому водопаду в рамках программы развития туристической привлекательности курортов Северного Кавказа с помощью цифровых сервисов.

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Аудиогид был представлен на курорте Архыз во время пресс-конференции, посвященной введению в работу туристических GPS-трекеров. Гид доступен в специальном приложении, сообщает ТАСС.

«В нашем аудиогиде мы с помощью местных краеведов собрали по крупицам легенды и рассказы, которые познакомят с многогранной культурой нашей удивительной республики, а этническая музыка местных исполнителей, звучащая во время аудиопрогулки до водопада, позволит еще сильнее прочувствовать дух Карачаево-Черкесии. Уверен, что и аудиопутешествие, и туристические трекеры сделают пребывание туристов в республике еще более комфортным и безопасным», — отметил директор МТС в регионе Расул Каппушев во время презентации.