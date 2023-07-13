На Бали вводят въездной налог для туристов

Власти индонезийского острова Бали решили ввести налог на въезд для иностранных туристов – 150 тыс. рупий (около 10 долларов). Давно обсуждаемое новшество планируют применять с начала 2024 года, сообщило вчера издание The Jakarta Post.

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В публикации поясняют, что иностранцы должны сделать электронный платеж до прибытия на остров как из-за рубежа, так и из других регионов Индонезии. При этом не уточнено, с какой даты начинает действовать новое правило. Очевидно, что для сбора денег еще предстоит создать онлайн-инструмент с функциями выдачи подтверждения оплаты и проверки этого факта пограничной службой на Бали.

Отсутствуют и разъяснения, возможно ли будет оплатить туристический сбор непосредственно в аэропорту наличными. В частности, российские туристы именно так предпочитают приобретать индонезийскую визу.

Губернатор Бали Вайан Костер отметил, что правительство провинции имеет право получать источники финансирования от туристов для защиты культурной и природной среды. По его заверениям, деньги от нового налога пойдут на улучшение инфраструктуры, чтобы сделать отдых иностранцев комфортным и безопасным.

Он также уверен, что региональные налоги в туристическом секторе не окажут влияния на количество визитов гостей из-за рубежа. По официальным данным, только за прошлый год остров посетило свыше 2 млн туристов.

Местные власти остановились на значительно меньшем тарифе, чем озвучивали при обсуждении темы налогообложения – от 30 до 100 долларов. Высокий порог, как объясняли его инициаторы, должен был служить для отсеивания не готовых к тратам путешественников.

Ранее «ТурДом» сообщал, что с 1 июля на Бали ввели