Российским туристам рассказали о круглогодичных курортах в стране

К 2030 году на российских круглогодичных курортах создадут не менее 44 тысяч новых гостиничных мест, рассказал в эфире радио КП вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

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По словам Мкртчяна, создание новых гостиничных мест поможет остановить рост цен в курортных городах.

"В первую очередь, для получения статуса курорта в этих местах должны быть работающие аэропорты, железнодорожные вокзалы, нормальные автотрассы", – заявил Мкртчян.

Также вице-президент Альянса туристических агентств РФ отметил важность строительства соответствующей инфраструктуры. В частности, Мкртчян упомянул о подведении электричества, канализации и водоснабжения.

Кроме того, он призвал построить полноценные гостиницы на полторы-две тысячи номеров вместо мини-гостиниц на 10–20 мест.