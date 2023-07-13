На Байкале в первый рейс по межрегиональному маршруту отправился теплоход с пассажирами
Экскурсия продлится один день.
12 июля из Иркутска в Бурятию отправился теплоход «Баргузин-3» с пассажирами. Этот рейс стал первым из межрегиональных водных туристических маршрутов по озеру Байкал.
В Восточно-Сибирском речном пароходстве отметили, что на борту теплохода находится 24 отдыхающих.
Туристы из Иркутска прибудут в поселок Танхой Республики Бурятия через Байкал. Экскурсия рассчитана на один. Уже вечером пассажиры вернутся в Иркутск.
Ранее мы сообщали, что на Камчатке впервые за 22 года пройдет всероссийский турслет, в котором примут участие 20 команд из России.