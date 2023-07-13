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На Байкале в первый рейс по межрегиональному маршруту отправился теплоход с пассажирами

Экскурсия продлится один день.

На Байкале в первый рейс по межрегиональному маршруту отправился теплоход с пассажирами
© runews24.ru

12 июля из Иркутска в Бурятию отправился теплоход «Баргузин-3» с пассажирами. Этот рейс стал первым из межрегиональных водных туристических маршрутов по озеру Байкал.

В Восточно-Сибирском речном пароходстве отметили, что на борту теплохода находится 24 отдыхающих.

Туристы из Иркутска прибудут в поселок Танхой Республики Бурятия через Байкал. Экскурсия рассчитана на один. Уже вечером пассажиры вернутся в Иркутск.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке впервые за 22 года пройдет всероссийский турслет, в котором примут участие 20 команд из России.