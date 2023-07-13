Алтай, Дагестан и Северная Осетия стали самыми популярными направлениями

Большинство россиян выбирают именно эти направления для приключенческого туризма.

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Россияне выбирают Алтай, Дагестан и Северную Осетию в качестве направлений для приключенческого туризма. Такие данные содержатся в исследовании сервиса бронирования отелей МТС Travel и туроператора RussiaDiscovery, а также и Российского союза туриндустрии.

В анализе говорится, что самой востребованной локацией для приключенческого туризма в России с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай. Отмечается, что каждое четвертое путешествие было именно в этом направлении. Почти такое же количество посещений зафиксировано в Дагестан — 24%.

Также в пятерке лидеров есть Республика Северная Осетия — 10%, Адыгея — 9%, а также Карелия — 7%.

Аналитики добавляют, что на эти пять направлений приходится 75% приключенческого турпотока с марта по июнь 2023 года, в основном из-за сезонности.

Самым популярным посещаемым местом является Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище в Дагестане, а также село Чемал в Алтае.