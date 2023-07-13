В нем примут участие более 20 команд из регионов России.

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На Камчатке впервые за 22 года пройдёт всероссийский туристический слёт. Первые участники уже прилетели из Архангельска, Белгорода и Иркутска. Об этом сообщило ИА «Кам24».

Турслёт проведут с 13 по 30 июля. В нём примут участие юные туристы из 21 российского региона. Они побывают в Налычевской долине, посетят вулкан Бакенинг и кольцо вокруг вулкана Толбачик.

Михаил Костыря, директор Камчатского дома детского и юношеского туризма и экскурсий рассказал, что формат мероприятия будет интересный. Ребята будут ходить в походы. После предоставят отчёты о них, по ним выберут победителя.

Андрей Кондратьев из Иркутской области рассказал, что они пройдут интересный маршрут с перепадами высот. Парень хочет испытать себя на прочность и ждёт впечатлений.

Команды разместят у горы Морозная до 16 июля. Затем для них проведут инструктаж, флешмобы. Участники смогут искупаться в термальных бассейнах и пойти в однодневные акклиматизационные походы.

После команды отправятся в природные парки «Ключевской» и «Налычевский», район вулкана Бакенинг.