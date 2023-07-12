Поезд Ереван – Батуми начал курсировать через день
Пассажирский поезд Ереван – Батуми начал курсировать через день. Доехать до черноморского побережья из столицы Армении можно примерно за 17 часов, передает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян. Комфорт и дорожная романтика. Инга Беспалова едет в Батуми вместе с дочерью. Поезд выбрала методом исключения. Усидеть в другом транспорте ребенку непросто.
«Поезд очень современный. Еду по опыту моих знакомых, друзей, кто уже ездил. Они советовали выбрать именно такой путь, нежели путешествие на автобусе, на маршрутке или такси до Батуми», – рассказала туристка Инга Беспалова.
По железной дороге до Батуми ехать дольше, чем по автотрассе, и чуть дороже. Но пассажиров это не смущает.
«Мы выбрали поездку на поезде, потому что с нами есть маленькие дети. Да и в целом на поезде всегда намного интереснее путешествовать», – поделилась туристка Нана Хачатрян.
Раньше поезда ходили по маршруту дважды в неделю, теперь через день.
- «Одно из наших нововведений – это сейф для каждого пассажира. Добавились также разъемы для телефонов и техники. Наши купе вмещают 36 человек, плацкарт – 54, а спальные поезда – 18», – рассказал начальник поезда Андраник Варданян.
Еще одно нововведение для более комфортного путешествия – во всех вагонах установлены пеленальные столики для младенцев и душевые кабинки. Добираться в Грузию через Армению предпочитают многие туристы. К примеру, перелет из Москвы до Еревана в среднем обойдется в 15 тысяч рублей, билет в купе до Батуми – еще 5,5 тысячи. Лететь из Москвы в Тбилиси, а оттуда ехать поездом до Батуми будет на пять тысяч рублей дороже.
«За первое полугодие этого года мы уже зафиксировали рост пассажиропотока по сравнению с прошлым на 30%. Это связано также с повышением уровня сервиса и спросом, увеличением потока туристов, которые приезжают в Армению и далее едут на поезде в Грузию, то есть посещают две страны», – рассказал начальник дирекции пассажирских перевозок Грант Микаелян.
По данным комитета по туризму Армении, в первом полугодии страну посетили больше миллиона человек. Лидерами остаются россияне – они составляют около 52% от общего потока.