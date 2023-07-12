Пассажирский поезд Ереван – Батуми начал курсировать через день. Доехать до черноморского побережья из столицы Армении можно примерно за 17 часов, передает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян. Комфорт и дорожная романтика. Инга Беспалова едет в Батуми вместе с дочерью. Поезд выбрала методом исключения. Усидеть в другом транспорте ребенку непросто.

© Мир24

«Поезд очень современный. Еду по опыту моих знакомых, друзей, кто уже ездил. Они советовали выбрать именно такой путь, нежели путешествие на автобусе, на маршрутке или такси до Батуми», – рассказала туристка Инга Беспалова.

Видео дня

По железной дороге до Батуми ехать дольше, чем по автотрассе, и чуть дороже. Но пассажиров это не смущает.

«Мы выбрали поездку на поезде, потому что с нами есть маленькие дети. Да и в целом на поезде всегда намного интереснее путешествовать», – поделилась туристка Нана Хачатрян.

Раньше поезда ходили по маршруту дважды в неделю, теперь через день.

«Одно из наших нововведений – это сейф для каждого пассажира. Добавились также разъемы для телефонов и техники. Наши купе вмещают 36 человек, плацкарт – 54, а спальные поезда – 18», – рассказал начальник поезда Андраник Варданян.

Еще одно нововведение для более комфортного путешествия – во всех вагонах установлены пеленальные столики для младенцев и душевые кабинки. Добираться в Грузию через Армению предпочитают многие туристы. К примеру, перелет из Москвы до Еревана в среднем обойдется в 15 тысяч рублей, билет в купе до Батуми – еще 5,5 тысячи. Лететь из Москвы в Тбилиси, а оттуда ехать поездом до Батуми будет на пять тысяч рублей дороже.

«За первое полугодие этого года мы уже зафиксировали рост пассажиропотока по сравнению с прошлым на 30%. Это связано также с повышением уровня сервиса и спросом, увеличением потока туристов, которые приезжают в Армению и далее едут на поезде в Грузию, то есть посещают две страны», – рассказал начальник дирекции пассажирских перевозок Грант Микаелян.