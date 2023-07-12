Летевшая из отпуска туристка оказалась единственным пассажиром самолета

Туристка из Джерси летела с отдыха на Ибице и оказалась единственным пассажиром самолета. Об этом пишет издание The Mirror.

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Женщина по имени Ханна Маден-Адамс (Hannah Maden-Adams) отмечала день рождения с друзьями, а когда полетела домой случайно оказалась единственным человеком на борту, помимо членов экипажа.

Туристка назвала этот опыт сюрреалистичным, так как ей было непривычно находиться в пустом самолете. Однако пассажирка смогла выбрать любое место для полета и получить максимум внимания от бортпроводников.