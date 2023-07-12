Туристы сообщают о массовых сбоях в доставке багажа у Air Serbia

Пассажиры отмечают массовые сбои в доставке багажа на рейсах авиакомпании Air Serbia со стыковкой в Белграде. Туристы ждут свои чемоданы две недели, а некоторые даже более месяца.

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26 июня подписчица телеграм-канала “Крыша Турдома” летела из Барселоны в Стамбул через Белград. Стыковочный рейс задержался почти на полтора часа, в результате на пересадку оставалось лишь 10 минут. «Видимо просто не успели перекинуть сумки», - предполагает девушка. В итоге ее чемодан попал в Турцию только 30 июня, туристка же улетела в Москву днем ранее: “Сегодня пошел уже 16-й день без багажа”.

Другая россиянка вылетала 2 июля из Парижа в Сочи через Белград. Когда самолет прибыл в Адлер, никто из пассажиров – по словам девушки, их было около 15 человек, - не смог получить чемоданы. «Мы написали в аэропорту заявления об утрате багажа, с тех пор прошло уже 10 дней, но сумок я пока не видела». Об этом случае она сообщила в соцсетях авиакомпании.

В аэропорту Сочи туристке сказали, что такие случаи довольно часты: «часть чемоданов прилетает гораздо позже, часть – даже без бирок и опознавательных знаков.

Есть подобные инциденты, произошедшие и более месяца назад. Пассажиру, летевшему рейсом Москва – Белград – Барселона 6 июня, тоже не выдали багаж. Россиянин написал Air Serbia, но ему ответили, что это не проблема авиакомпании, и нужно связаться с аэропортом Белграда. «Почему? Я заплатил почти 1900 евро за прибытие в Испанию. И за эти деньги не получил нормального сервиса, а теперь перевозчик просто отправляет меня разбираться с его же проблемами», - возмущается турист.

По словам пассажиров, по электронной почте они получают от авиакомпании шаблонные ответы, а по телефону и вовсе нельзя услышать живой голос, стоит автоответчик.