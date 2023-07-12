Туристы обвиняют пограничников на Бали в вымогательстве

Иммиграционная служба Бали проводит внутреннее расследование в отношении сотрудников аэропорта Денпасар. Причиной стали жалобы путешественников, которые заявили о попытках вымогательства со стороны пограничников. Они якобы отказывали во въезде иностранцам из-за испорченных паспортов, но потом предлагали решить проблему на месте.

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В частности, один из таких случаев получил широкую огласку сначала в соцсетях, а затем и в СМИ. О проблеме рассказала одна из туристок. По ее словам, паспорт был выдан 7 лет назад и действительно имел некоторые потертости и разводы. Однако при регистрации на рейс на Бали проблем у девушки не возникло, зато они начались уже по прилете.

Так, сотрудники иммиграционной службы на паспортном контроле сначала засыпали туристку вопросами, а потом якобы и вовсе отвели в отдельную комнату «для допросов». Как утверждает девушка, там ее продержали больше часа, расспрашивая о цели приезда, смеялись, а в конце и вовсе заявили, что она незаконно пыталась пересечь границу. При этом единственный способ избежать депортации – заплатить «штраф» в 1000 долларов США.

Туристка отметила, что ей пришлось согласиться на взятку, но после въезда на остров решила предать историю огласке. Помогло – на инцидент обратили внимание власти.

Иммиграционная служба ведет проверку, устанавливает хронологию событий. Однако сама девушка пока не выходит на связь с ведомством.

«Мы все еще выясняем, действительно ли произошел инцидент. Пытаемся связаться с пострадавшей, однако пока это не удается», – сказал глава отдела информации и коммуникаций службы Нгурах Рай Путу Сухендра Треснадита.