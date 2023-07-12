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Хирург-флеболог дал советы путешественникам, страдающим от тромбоза

Проблемы с венозной системой могут стать преградой перед путешествиями в другие города и страны. Дальние поездки – один из факторов, провоцирующий развитие болезни, так как долгое время приходится проводить неподвижно. Чем серьёзнее поражены вены, тем больше риск осложнений.

Флеболог дал советы путешественникам, страдающим от тромбоза
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Хирур-флеболог Самохин Кирилл Михайлович поделился советами, как сделать путешествие безопасным для здоровья.

Во время отдыха старайтесь избегать перегрева на солнце и использовать защитные крема. Под воздействием высоких температур варикоз быстро прогрессирует. Отдавайте предпочтение плаванию, прогулкам и потреблению достаточного количества воды. Это отличная профилактика болезни.

Путешествовать с варикозом можно. Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть и перезагрузиться. Следуйте советам, и тогда ваш отдых будет наполнен исключительно приятными воспоминаниями.

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