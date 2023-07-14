Стюардесса назвала три раздражающие привычки пассажиров

Стюардесса назвала три привычки пассажиров, которые раздражают членов экипажа самолета. Об этом она рассказала в беседе с The Mirror.

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По словам Марики Микусовой (Marika Mikusova), путешественники часто нажимают кнопку вызова бортпроводника без особой причины. Она призвала не делать этого без необходимости, так как экипаж может в дальнейшем игнорировать таких пассажиров.

«Никогда не знаете, понадобится ли вам медицинская помощь. А мы не придем на помощь, поскольку намеренно будем игнорировать вас», — объяснила девушка.

Кроме того, стюардессу раздражают пассажиры, относящиеся к ней с пренебрежением. По ее словам, однажды турист даже назвал ее сукой.

«Что еще нас раздражает, так это когда пассажиры ссорятся между собой и не могут решить вопрос без нас. Вы же взрослые люди, просто поговорите со своим попутчиком о том, кто сядет у окна», — заключила Микусова.