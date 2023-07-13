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Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд

Консульский департамент МИД России сообщил, что Мьянма (Бирма) предоставляет безвизовый въезд на 30 дней для российских граждан до 30 июля следующего года. Это правило распространяется на российских туристов и деловых путешественников, въезжающих в Мьянму через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо.

Мьянма разрешила россиянам безвизовый въезд
© Газета.Ru

Кроме того, с 1 июля россияне также могут получить специальную туристическую визу, действительную до шести месяцев. В случае получения двукратной визы, ее владельцы могут пребывать в стране до 30 дней в течение указанного периода, а многократная виза позволяет оставаться в Мьянме до 90 дней. Стоимость этих виз составляет соответственно 55 и 85 долларов.

В июне сообщалось, что Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией. Приказ о прекращении безвизового въезда был издан Министерством юстиции и прав человека из-за опасений по поводу нарушений общественного порядка и возможной передачи заболеваний из стран, которые не сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как свободные от болезней.

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