Не погибнуть на вершине: как подготовиться к восхождению в горы

Сотрудники МЧС эвакуировали группу из российских и белорусских альпинистов с горы Эльбрус. При спуске на высоте 5300 метров туристическая группа из пяти человек запросила помощь, так как двум участникам стало плохо. В ведомстве уточнили, что туристы отправились в поход, не зарегистрировавшись в МЧС, как того требуют правила. Как подготовиться к восхождению в горы, какие ошибки обычно допускают опытные альпинисты и что делать, если вы потерялись в горах – ответы на эти вопросы читайте в материале MIR24.TV.

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Как новичкам подготовиться к восхождению?

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Если вы решили впервые в жизни отправиться в горы, то к этому предстоит серьезно подготовиться. Во-первых, освойте базовые навыки хождения по горам. Прежде чем отправиться на серьезное восхождение, потренируйтесь в ходьбе по холмам и горам. Обучитесь правильной технике ходьбы в горах и навигации.

Восхождению в гору – серьезное испытание для организма, поэтому необходима физическая подготовка. Перед восхождением нужно улучшить выносливость и кардиосистему. Для этого можно заниматься бегом, плаванием или ездить на велосипеде. Чтобы удачно подняться, нужно также укрепить мышцы спины и ног.

Для восхождения вам понадобится альпинистское снаряжение и экипировка: треккинговые ботинки, рюкзак, спальный мешок, палатка, горные ледорубы и карабины. Не стоит экономить на снаряжении, так как оно напрямую связано с вашей безопасностью. Если вы никогда не поднимались в горы, пройдите обучение альпинизму или присоединитесь к группе с опытными гидами. Если вы уже выбрали гору для восхождения, тщательно изучите маршрут и карты, постарайтесь спрогнозировать потенциальные опасности, советуют опытные альпинисты.

Какие ошибки допускают опытные альпинисты?

Однако чаще всего в опасные ситуации попадают именно опытные альпинисты, за плечами которых уже десяток восхождений. Эксперты считают, что всему виной излишняя самоуверенность. Из-за этого опытные альпинисты начинают игнорировать правила безопасности и пренебрегать правилами использования снаряжения. Еще одна причина – слишком короткое планирование, опытные альпинисты могут считать, что им нужно меньше времени для прохождения маршрута, чем происходит на практике.

Даже профессионалам нужна хорошая коммуникация и сотрудничество в группе в горах, иначе вы рискуете неправильно распределить задачи и принять опрометчивые решения. Кроме того, важно не игнорировать симптомы горной болезни. Например, если появились головная боль, тошнота и головокружение, необходимо либо снизить высоту, либо полностью прекратить восхождение, вне зависимости от того, насколько вы опытны.

Что делать, если вы потерялись в горах?

Если вы все-таки потерялись в горах, не паникуйте. Найдите безопасное место и точку обзора, с которой можно оценить местность и найти ориентиры. Очень важно стараться оставаться на виду, это поможет другим людям или поисковым службам вас заметить. Если у вас есть карта, компас или навигационное приложение на смартфоне, попытайтесь определить свое местоположение